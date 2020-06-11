Hayaller Roma gerçekler Süper Lig!

Seyircisiz oynanacak maçlarda statlarda sadece 335 kişi bulunacak. Ev sahibi takımdan 15, misafir ekipten ise 10 yönetici takımlarını destekleyecek.

AKŞAM

YENİDEN merhaba futbol! 16 Mart’taki Antalya-Sivas maçının ardından yeşil sahalardaki kıyasıya rekabete ara verildi. Oysa şimdiye kadar çoktan şampiyon belirlenmiş ve Milli Takım, Euro 2020 heyecanı için santraya gelmiş olacaktı. Hayatımızı alt üst eden koronavirüs salgını olmasaydı Ay-Yıldızlılar bugün Roma’da Euro 2020’nin açılış maçında ev sahibi İtalya ile karşılaşacaktı. Kovid-19’un aldığı binlerce can bugün aramızda yok. Hepsini rahmetle anıyor ve hayata kaldığı yerden devam ediyoruz. Türkiye’de tam 87 gün sonra bugün meşin yuvarlak yeniden santra çizgisinde olacak ve futbol heyecanı biraz buruk da olsa hayatın normalleşmesi adına hepimize moral verecek



SAHA KENARINA DEZENFEKTAN



Evet! ‘Yeni normal şartlar’ altında başlayacak futbol birçok farklı uygulamayla geri dönecek. Kuşkusuz en çok yadırgayacağımız şey, seyircisiz maçlar olacak. Kalan 8 maçta iki takımdan statlarda toplam 335 kişi bulunabilecek. Sahada mücadele eden futbolcular dışında, tribünlerde ev sahibi ekipten 15, rakip takımdan ise 10 yönetici bulunabilecek. Buradaki oturma düzeninde de 3’er koltuk boş bırakılacak. Maç öncesi stadyumlar baştan aşağıya dezenfekte edilecek. Yedek kulübelerine ve saha kenarına 20’şer metre arayla el antiseptiği konulacak.



LİDER TRABZONSPOR, GÖZTEPE DEPLASMANINDA

Göztepe muhtemel 11'i: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Soner, Serdar, Napoleoni, Halil, Wilczek

Trabzonspor muhtemel 11'i: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

FENERBAHÇE'NİN KONUĞU KAYSERİSPOR

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Ozan, Serdar, Falette, Dirar, Gustavo, Ömer Faruk, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Rodrigues, Mevlüt

Kayserispor'un muhtemel 11'i: Lung, Zoran, Diego, Sapunaru, Emre Taşdemir, Djedje, Mensah, Hüseyin, Mesanovic, Situm, Kravets