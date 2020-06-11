Hayaller Roma gerçekler Süper Lig!

AKŞAM
YENİDEN merhaba futbol! 16 Mart’taki Antalya-Sivas maçının ardından yeşil sahalardaki kıyasıya rekabete ara verildi. Oysa şimdiye kadar çoktan şampiyon belirlenmiş ve Milli Takım, Euro 2020 heyecanı için santraya gelmiş olacaktı. Hayatımızı alt üst eden koronavirüs salgını olmasaydı Ay-Yıldızlılar bugün Roma’da Euro 2020’nin açılış maçında ev sahibi İtalya ile karşılaşacaktı. Kovid-19’un aldığı binlerce can bugün aramızda yok. Hepsini rahmetle anıyor ve hayata kaldığı yerden devam ediyoruz. Türkiye’de tam 87 gün sonra bugün meşin yuvarlak yeniden santra çizgisinde olacak ve futbol heyecanı biraz buruk da olsa hayatın normalleşmesi adına hepimize moral verecek
SAHA KENARINA DEZENFEKTAN
Evet! ‘Yeni normal şartlar’ altında başlayacak futbol birçok farklı uygulamayla geri dönecek. Kuşkusuz en çok yadırgayacağımız şey, seyircisiz maçlar olacak. Kalan 8 maçta iki takımdan statlarda toplam 335 kişi bulunabilecek. Sahada mücadele eden futbolcular dışında, tribünlerde ev sahibi ekipten 15, rakip takımdan ise 10 yönetici bulunabilecek. Buradaki oturma düzeninde de 3’er koltuk boş bırakılacak. Maç öncesi stadyumlar baştan aşağıya dezenfekte edilecek. Yedek kulübelerine ve saha kenarına 20’şer metre arayla el antiseptiği konulacak.
LİDER TRABZONSPOR, GÖZTEPE DEPLASMANINDA
Göztepe muhtemel 11'i: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Soner, Serdar, Napoleoni, Halil, Wilczek
Trabzonspor muhtemel 11'i: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth
FENERBAHÇE'NİN KONUĞU KAYSERİSPOR
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Ozan, Serdar, Falette, Dirar, Gustavo, Ömer Faruk, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Rodrigues, Mevlüt
Kayserispor'un muhtemel 11'i: Lung, Zoran, Diego, Sapunaru, Emre Taşdemir, Djedje, Mensah, Hüseyin, Mesanovic, Situm, Kravets
Koronavirüs salgını sonrası futbolculardan maaş indirimi yapmasını bekleyen Galatasaray yönetimi, özellikle maliyeti yüksek futbolcularla anlaşmaya başladı. Sarı-Kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Florya'da futbolcularla görüşerek takımın 3'te 2'siyle fedakarlık konusunda anlaştı.
Süper Lig'de Göztepe'yle karşılaşacak olan Trabzonspor'un kafilesi belli oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Twitter'dan başlattığı "Hagi mi, Alex mi" anketi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'ın çıkacak olan kitabının editörü Kees Jansma, Hollandalı yıldızın Galatasaray'da antrenörülük yapmak istediğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki iç saha maçlarında Ülker Stadı'nda yer almak üzere taraftar kartonetleri yerleştirildi.
Gelecek sezon Fatih Terim'in planları arasında yer almadığı konuşulan 33 yaşındaki futbolcu, Sarı Kırmızı ekibe geri döneceğini açıkladı.
Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi taraftarlar, bordo mavili takımı uğurladı.