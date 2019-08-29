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  3. Ersun Yanal, Hatem Ben Arfa için yönetime olumsuz rapor sundu

Ersun Yanal, Hatem Ben Arfa için yönetime olumsuz rapor sundu

Ersun Yanal, Hatem Ben Arfa için yönetime olumsuz rapor sundu

Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Son olarak Adil Rami’yi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, yıllardır transferi için uğraş verdiği Hatem Ben Arfa’da beklenmedik bir engelle karşılaştı. Teknik Direktör Ersun Yanal, Fransız 10 numara için olumsuz rapor verdi ve Fenerbahçe yönetimi, Ben Arfa’nın menajeriyle irtibata geçerek transferden vazgeçtiklerini iletti.

Fenerbahçe’nin son günlerde anlaşmaya vardığı isimler arasında gösterilen Hatem Ben Arfa’da sürpriz gelişme. Sarı-Lacivertliler’in Fransız oyuncunun transferini askıya aldıkları öğrenildi. Yönetimin anlaşmaya vardığı ve her an İstanbul’a getireceği yönünde haberler çıkan yıldız futbolcu için Teknik Direktör Ersun Yanal’ın olumsuz rapor verdiği kaydedildi. Yanal, 10 numara mevkisinde ve kanatlarda görev yapan oyuncunun şu anda uygulamakta oldukları sisteme uygun olmayacağını belirterek, yönetimden başka bir isime yönelmesini istedi. Fenerbahçe yönetimi de bunun üzerine Ben Arfa’nın menajeri ile irtibata geçerek, transfer görüşmelerini durdurduklarını bildirdiler.

(Star)

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