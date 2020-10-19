Hatayspor'da iyi haber! 5 ismin korona testi negatif

Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması:
"Test sonuçları pozitif çıkan 6 oyuncumuzun 5'inin sonucu negatife dönmüştür..."
Montero, “Menajerim, Beşiktaş'tan teklif olduğunu söyleyince başka bir seçenek istemedim” dedi.
Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.
Gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'da Nwakaeme ve Flavio dev maçta forma giyebilecek.
'Luiz Gustavo'yu övdük ama...'