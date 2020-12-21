Hatayspor'da hedef galibiyet serisi

Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 21 puanla 6. sıraya yerleşti.
Deplasman maçlarında istediğini alamayan bordo-beyazlılar hafta sonu karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenerek, ligde 2. deplasman maçını kazandı.
Bu maç öncesinde çıktığı 5 deplasmanda 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puan toplayan Hatayspor, İzmir temsilcisini evinde Diouf'un penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Hatay temsilcisi, Göztepe'ye penaltıdan attığı gol de bu sezon penaltıdan attığı ilk golü oldu.
Bordo-beyazlılar deplasman maçlarında kalesinde 11 gol görürken, rakiplerine ise sadece 2 gol atabildi.
Atakaş Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, AA'ya yaptığı açıklamada, ligde sahalarında gösterdikleri başarıyı istedikleri gibi dış sahaya yansıtamadıklarını söyledi.
Deplasman maçlarında başarılı olmak için teknik heyet ve futbolcuların gereğini yapacağını belirten Vardı, "Biz hiçbir nedenin arkasına sığınmadan bu suçu kendimizde biliyoruz. En kısa zamanda bunları çözecek teknik çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Transfer sezonumuz önümüzdeki ay açılıyor. Eksiklerimizi görüp transferlerimizi gerçekleştirdikten sonra iç sahadaki başarılarımızı dış sahada da sürdürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
Göztepe maçında aldıkları galibiyetin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Vardı, bu galibiyetle seri yakalamak istediklerini kaydetti.
"HATAYSPOR ALNININ TERİYLE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SEZONU BİTİRECEKTİR"
Hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu aktaran Vardı, şöyle devam etti:
53 yıldan sonra ilk defa Süper Lig'e çıkmışız. Çıkar çıkmaz koronavirüs illetiyle karşılaşmışız, 17 futbolcumuz koronavirüse yakalanmış, bunların tamamı bir arada maç ve antrenman yapamamış, 1 ay top oynayamamıştı. Ondan sonra da hızlı ve tempolu bir şekilde savaşa girmişiz. Yara bere içinde kalabiliriz. Bir yerlerimiz kırılabilir, dökülebilir ama Atakaş Hatayspor alnının teriyle güçlü bir şekilde sezonu bitirecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Vardı, iç saha maçlarında yenilmediklerini ve bu seriyi de önümüzdeki hafta Trabzonspor karşısında da sürdürmek istediklerini kaydetti.
Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.
DETAY
• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.
• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.
• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Malatya yenilgisinden bir gün sonra takımla yaptığı toplantıda sert konuştu.
• "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da bu şekilde devam ederseniz birçoğunuzu göndereceğim. Fenerbahçe'yi bu şekilde temsil etmeye hakkınız yok."
• "Eğer bu futbolla burada kalacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Siz gidersiniz, ben kalırım. Beni bu kulüpten Allah'ın kulu gönderemez, haberiniz olsun."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.
Galatasaray yönetimi, Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası sürpriz bir karara imza attı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 9 futbolcuyla devre arasında görüşmelere başlamayı planlayan Cimbom, bu görüşmeleri sezon sonuna bırakma kararı aldı. Yönetim bu kararla oyunculara ‘İyi oynayın, sözleşmeyi alın' mesajı gönderdi.
Oynadığı futbol ve kaybettiği puanlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor. 3-1 kaybedilen Gaziantep FK maçında Mert Hakan Yandaş'ın Erol Bulut'u dinlemeyip Emre Belözoğlu'na yönelmesi soruları da beraberinde getirdi.