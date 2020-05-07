Hatayspor'a korona virüs testi yapıldı

Liglerin 12 Haziran’da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet, Osman Çalgın Tesisleri’nde toplandı. Hataysporlu futbolculara iki grup halinde korona virüs testi yapıldı. Yapılan testlerde futbolcuların ve teknik heyetin sonuçları negatif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde idman yaptığı belirtildi.
Hatay ekibinin, antrenmana üç grup halinde başladığı aktarılan açıklamada, pas ve çabukluk çalışması gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hatayspor'umuzda Kovid-19 salgını nedeniyle lige ara verilmesiyle evlerinde bireysel olarak çalışan futbolcularımız, tesislerde toplanarak 12 Haziran'da başlaması planlanan ligin hazırlıklarına sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yeniden başladı. İnşallah bu yolun sonu Süper Lig olacak. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır. Sımsıkı sarılacağımız günler yakın."
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