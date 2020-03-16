Hatayspor galibiyeti hatırladı

Bordo-beyazlılar, 24'üncü haftada Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında galibiyet yüzü göremedi.
Hatayspor, 25, 26 ve 27'nci hafta maçlarında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan kaybetti.
Dün 28. hafta mücadelesinde, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Hatay ekibi, 3 hafta aradan sonra 3 puan almanın mutluluğunu yaşadı.
Ligde 53 puana ulaşan ve liderliğini sürdüren Hatayspor, bu galibiyetle Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.
Akdeniz ekibi, gelecek hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Ligler ertelensin" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta sakatlık geçiren ancak oyuna devam eden Ömer Bayram'ın ameliyat olacağı açıklandı.
Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçında verilmediğini düşündüğü penaltı için "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile oynadıkları ve 0-0 sona eren derbi sonrası tüm dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın röportaj sırasında öksürmesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu!
TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Pro lisansa sahip teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir aday gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile görüştü ancak sonuç alamadı. Sezona Bursaspor ile başlayan ve şu anda Altay'ı çalıştıran Koşukavak, kurallar gereği bu sezon üçüncü bir takım çalıştıramıyor.