Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya kalacka. Gazişehir Gaziantep, yarı finalde penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finale kaldı. Hatayspor ise Adana Demirspor'u 3-2 yenerek finale yükseldi. Süper Lig'e yükselen üçüncü takımın belirleneceği Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı için heyecan dorukta. Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtı tüm futbol severler tarafından araştırılıyor. Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep kozlarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda paylaşacaklar. Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirisniz. İşte Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçı hakkında merak edilenler...

HATAYSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki final maçı bu akşam İstanbul'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Hatayspor Gazişehir Gaziantep karşılaşması saat 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER ŞÖYLE

Hatayspor: Akın, Sadi, Yusuf, Mesut, Diallo, Kubilay, Murat, Caner, Gökhan, Selim, Mirkan

Gazişehir Gaziantep: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Mehmet, Segbefia, Gökhan, Bjarnason, Oğuz, Erhan, Oğulcan

KARŞILAŞMAYI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

İKİ TAKIM ARASINDA KADER MAÇI

Play-off finalinde rakibini mağlup edecek ekip tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer almaya hak kazanacak. Geçen sezon TFF 2. Lig'den tekrar 1. Lig'e dönen ve ilk sezonunda play-off finaline yükselmeyi başaran Hatayspor, Hatay'ı da Süper Lig'de ilk defa temsil etme hakkı peşinde.

Daha önce ligde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor adıyla yer alan Gazişehir Gaziantep, dördüncü kez mücadele ettiği play-off'ta 2010-2011 ve geçen sezon da finale kadar yükselmişti. Son iki sezon Süper Lig vizesi alamayan Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'u yendiği takdirde Gaziantepspor'un ardından Gaziantep'i Süper Lig'de temsil etme hakkını elde edecek.

İLHAN PALUT'TAN FİNAL YORUMU

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek finale yükselen Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Herkesin her şeyin bittiğini düşündüğü anda ne oyuncularım oyunu bıraktı ne de Allah bizi bıraktı. Çok şükür maçı çevirmek için neyimiz varsa son yüklemeyi daha yapıp skoru bulduk." dedi.

Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'a göre futbolun doğrularını ilk yarı boyunca daha çok ortaya koyan bir takım olduklarını belirtti.

MEHMET ALTINPARMAK'TAN FİNAL YORUMU

Spor Toto 1. Lig Play Off yarı final rövanş maçında Osmanlıspor’u penaltı atışları sonunda eleyen Gazişehir Gaziantep Teknik direktörü Mehmet Altınparmak “Hedeflediğimiz bir final vardı. Bu finale kaldık. Hem Antep’te hem bu maçın ilk yarısında çok rahat bir şekilde bitireceğimiz bir maçtı. Bizim için bugün bir tek şey vardı finale kalmak. Yakaladığımız bir avantaj vardı. Belki onu maç içerisinde kaybettik ama direncimizi ve inancımızı hiç kaybetmeden oynadık.

Maçın sonunda istediğini yapmaya çalışan 120. Dakika bile gol arayan bir takımımız vardı. Oyunu çirkinleştirmedik. Hak ettiğimiz bir turu kazandık. Belki yenildik ama bizim için önemli olan böyle ikili maçlarda turu geçmektir. Bizim için artık bir maç kaldı. Hem Antep şehrine hem başkana bir sözümüz vardı. Bu kupayı bu şehre getireceğiz diye. Perşembe günü bu saatlerde Antep’e şampiyon olarak döneceğiz. Biz buna çok inandık” dedi.