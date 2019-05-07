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  3. 'Hastayım' deyip idmana çıkmadı, sözleşmesi feshedildi

'Hastayım' deyip idmana çıkmadı, sözleşmesi feshedildi

'Hastayım' deyip idmana çıkmadı, sözleşmesi feshedildi

Hollanda 2. Lig ekiplerinden Telstar'da ilginç bir olay yaşandı. Telstar yönetimi, "hasta" olduğu bahanesiyle idmana katılmayan oyuncusunun sözleşmesini feshetti.

25 yaşındaki Jordie van der Laan'in Salı günü katılmadığı idman sonrasında "hasta" olduğunu bildirdiği, ancak Tottenham ile Ajax arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını izlemeye gittiği kaydedildi. Bunun üzerine de yönetimin tazminat ödemeden sözleşmeyi feshettiği ifade edildi.

Kararın ardından konuşan Van der Laan, "Kulüp beni televizyonda görmüş, çok şaşırmadıklarını düşünüyorum. Hasta olduğumu biliyorlardı ama maça gideceğimi de söylemiştim. Zaten Telstar bana çok şans vermiyordu, Jong PSV maçında da oynamayacağımı biliyordum. Başka türlü olsa, zaten gitmezdim" dedi.

Bu sezon 8 maçta 270 dakika oynayan 25 yaşındaki golcü, gol sevinci yaşayamamıştı.

(Sporx)

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