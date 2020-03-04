  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 14:08
  • |
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 14:08

Hasan Kartal: 'Ünal Hoca şehirle bütünleşti'

Hasan Kartal: 'Ünal Hoca şehirle bütünleşti'

Paylaş

Süper Lig'de bir maçı eksik 24 puanla 14. sırada bulunan Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, Ünal Karaman'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle şehirde yeniden bütünleşme görüntüsü ortaya çıktığını söyledi.

Süper Lig'de bir maçı eksik 24 puanla 14. sırada bulunan Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, Ünal Karaman'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle şehirde yeniden bütünleşme görüntüsü ortaya çıktığını söyledi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, görevden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın iyi bir çalışma temposu olduğunu ancak her şeyin istedikleri gibi gelişmediğini belirtti.

İsmail Kartal'ın kulübe büyük değer kattığı ve gerçek bir Rizeli gibi davrandığının altını çizen Kartal, "İsmail hocamız ile hiç kırılmadan dökmeden ayrıldık. Tazminat, hiçbir şey konuşmadık. Öyle bir maddesi yoktu. Kendisi Trabzonspor maçını kazansa da bırakmak istiyordu ama biz kendisini bırakmayacaktık. Hoca değişiklikleri kolay değil. Bizim de İsmail hocanın da şansı yaver gitmedi." dedi.

Kartal, takım üzerindeki futbol şanssızlığını Ünal Karaman ile yenmek istediklerini dile getirerek, "Şimdi Ünal Karaman ile yeni bir dönem başladı. Hedefimiz her maçı kazanmak. Yukarılara doğru tırmanmak. Bundan sonra çok daha güzel olacak." diye konuştu.

Hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Kartal, şöyle devam etti:

"Ligin ilk yarısında 5-2 kaybettiğimiz mücadelede takımımız adeta sahada yoktu. Benzer bir durumu ilk yarıda Başakşehir maçında ve son oynadığımız Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında gördük. Takım bazı maçlarda sahada kayboluyor. Kendi oyun düzeninin dışına çıkıyor. İnşallah sahada kaybolan takım görüntüsünü Ünal hocamız bertaraf ederse Alanyaspor maçından puan alacağımıza inanıyorum."

Ünal Karaman'ın göreve gelmesinin her kesimi mutlu ettiği vurgulayan Kartal, "Hocamız ile görüşmeden önce sosyal medyadan taraftarlardan olumlu tepkiler oldu. Yönetim kurulunun istediği ilk isimdi. Her şey örtüştü. Ünal hocanın başarılı olacağından son derece eminim. Ünal, başarılı bir hocamız. Burada inşallah daha da başarılı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal, Ünal Karaman'ın geçmişte de Rize ile bağı olduğunu kaydederek, "Ünal hoca şehirle bütünleşti. İnşallah bu bütünlük devam eder." ifadesini kullandı.

- "Taraftarın takımına sahip çıkması lazım"

Kartal, taraftarın takımların en önemli gücü olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarın takımına sahip çıkması lazım. Bizlerin birlik ve bütünlük içerisinde olmamız lazım. Sanırım yeni dönemle bunu yakaladık. Şehrin üst aklı, bürokratlar, yöneticiler, taraftarlarımız bir bütün olarak devam edersek bu sene orta sıralarda ligi bitirir ama gelecek senenin temellerini atarız. Gelecek senenin planlarını geçiş döneminde yaparak daha iyi düşünürüz. Ünal hocamız ile seneye çok daha iyi yerlerde oluruz. Bir yerlerde başkanlık, hocalık yapıyorsanız hedefiniz mutlaka başarıya oynamaktır. Biz de başarıyı hedefliyoruz, inşallah önümüzdeki dönem yakalarız."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

title

Uluslar Ligi kura çekimi sonuçları belli oldu mu? 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi!

title

Bülent Uygun: 37 puan toplayan ligde kalacaktır

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray yönetiminden tarihi karar!
Galatasaray yönetiminden tarihi karar!

Galatasaray yönetiminden tarihi karar!

2011-2012 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Selçuk'un bu kararı sarı kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera için tarihi bir adımın başlangıcı olacak. İşte detaylar...

Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!
Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!

Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

FLAŞ ! Galatasaray'da transfer! İmzayı attı...
FLAŞ ! Galatasaray'da transfer! İmzayı attı...

FLAŞ ! Galatasaray'da transfer! İmzayı attı...

TFF 2'nci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nün U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.

Haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray...
Haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray...

Haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray...

Süper Lig’in 25.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor
Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor

Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor

Galatasaray’ın altyapısında yetiştirip Hekimoğlu Trabzon’a kiraladığı 21 yaşındaki Batuhan Şen, performansıyla göz dolduruyor. Genç file bekçisi TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çıktığı 8 maçta sadece 3 gol yedi. Şen, Sarı-Kırmızılıların ‘Yeni Muslera’sı olarak lanse ediliyor.

FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de...
FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de...

FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de...

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO2020'de forma giyemeyecek.

Kopenhag maçı gelirinin tamamı Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak
Kopenhag maçı gelirinin tamamı Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak

Kopenhag maçı gelirinin tamamı Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'deki şehitler sebebiyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 12 Mart Perşembe günü sahalarında Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacakları karşılaşmada, tüm dünyaya birlik mesajı vermek istediklerini söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.