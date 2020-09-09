Hasan Kartal: 'Bize golcü lazımdı Vedat şansını kullandı'

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Gençlerbirliği'nden transfer ettikleri Vedat Muriqi’nin yükselişini AKŞAM'a değerlendirdi: “Bizim golcüye ihtiyacımız vardı. Vedat’la anlaştık. Başka golcümüz olmaması onun şansıydı. O da bu şansı iyi kullandı ve gollerini atıp, parladı. İhtiyaçları çakışması onun şansı oldu. Vedat’ın satışından Rizespor olarak ekonomik anlamda da iyi bir gelir elde ettik. Lazio’ya satışından Fenerbahçe’nin elde ettiği gelirin, 15 milyon eurosunun da yüzde 15’ini Rizespor alacak. Kendisine yeni kariyerinde başarılar diliyorum.”
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.
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