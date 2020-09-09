Hasan Kartal: 'Bize golcü lazımdı Vedat şansını kullandı'

AKŞAM

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Bizde parladı. İyi para kazandırdı. Vedat'a başarılar dilerim” dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Gençlerbirliği'nden transfer ettikleri Vedat Muriqi’nin yükselişini AKŞAM'a değerlendirdi: “Bizim golcüye ihtiyacımız vardı. Vedat’la anlaştık. Başka golcümüz olmaması onun şansıydı. O da bu şansı iyi kullandı ve gollerini atıp, parladı. İhtiyaçları çakışması onun şansı oldu. Vedat’ın satışından Rizespor olarak ekonomik anlamda da iyi bir gelir elde ettik. Lazio’ya satışından Fenerbahçe’nin elde ettiği gelirin, 15 milyon eurosunun da yüzde 15’ini Rizespor alacak. Kendisine yeni kariyerinde başarılar diliyorum.”

