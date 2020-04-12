Hasan Hüseyin Acar: Bana 'git' denene kadar burada olacağım

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Hasan Hüseyin Acar, kulübün resmi sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirdi. Yayında futbolu özlediğini belirten Acar, "Futbolcu olarak sürekli maç yapmaya ve antrenmana alıştık. Bu dönem en çok bizi zorluyor. Bireysel antrenman yapmaya çalışıyoruz ama top oynamadığın zaman pek yararlı olmuyor. Bir şekilde formda kalmaya çalışıyoruz. Ailemle zaman geçirmeye çalışıyorum. Sahaya çıkmayı özledim. Şu an sadece formumuzu koruyoruz" dedi.
"KAYSERİSPOR BENİM İÇİN HAYALLERİMİN BAŞLADIĞI YER"
Taraftardan gelen soruları yanıtlayan Hasan Hüseyin Acar, "İlk geldiğimde de söylemiştim, Kayserispor benim için hayallerimin başladığı yer. Milli takım hayalim var. Daha yukarılara gelmek için Kayserispor bir başlangıç olacak. Bana 'git' denene kadar ben burada olacağım. Ligler ertelenmeden hemen önce Fenerbahçe ile yapacağımız maç için İstanbul'a gidecektik. Biz oynamak istemediğimizi başkan Berna Gözbaşı'na iletmiştik. Salgın nedeniyle herkes risk altındaydı. Maçlar oynanmayınca bunu biraz daha durdurmuş oldular" ifadelerini kullandı.
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