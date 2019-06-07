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07 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 07 Haziran 2019 Cuma 08:56

Hasan Ali kimdir!

Hasan Ali kimdir!

West Ham taraftarları, Gökhan Töre’deki pişmanlık için Hasan Ali konusunda kulübü uyardı. “Dersinizi almadınız, Hasan Ali kimdir?” gibi Tweet’ler atıldı.

AKŞAM

HASAN Ali Kaldırım iddialarına West Ham taraftarından tepki geldi. Son günlerde sıkça konuşulan West Ham United’ın Hasan Ali için 5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek alacağı söylentileri, Gökhan Töre üzerinden eleştirildi. Slaven Bilic döneminde Gökhan Töre’yi 4 milyon euro karşılığında kiralayan West Ham United, beklediğini alamamış ve taraftarını kızdırmıştı. Hasan Ali Kaldırım için atılan Tweet’ler ise şöyle: ‘Dayanıklı oyuncu olduğu söyleniyor, ancak Fenerbahçe’nin son sezonuna çok iyi bakmalısınız. Ondan önceki sezonlarını da incelemesiniz.’ 5 milyon eurouluk bahis oynamaya gerek yok.’ ‘Çok teşekkür ederiz, daha önce Gökhan Töre’de yaşadığımızı tatmamıza hiç gerek yok.’ ‘Ders almadınız, Hasan Ali kimdir?’ ‘Gençler daha iyi’

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