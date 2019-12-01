Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de sol bek krizi yaşanıyor!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde maç öncesi kendisini deneyen ancak a giyemeyen Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı, Nabil Dirar'ın da cezalı oluşu Ersun Yanal'ı sıkınıtıya sokmuş durumda.

Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın bu maça yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor. Göztepe maçı öncesi kendisini test etmesine rağmen forma giyemeyen Hasan Ali'nin haftaya yetişme ihtimali bulunuyor. Ancak yetişememesi durumunda Dirar'ın da cezalı olması nedeniyle sol bekte Isla'ya görev verilecek. Bu durumda sağ bekte de Ozan Tufan forma giyecek.

(Futbol Arena)