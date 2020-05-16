Hasan Ali Kaldırım'a Medipol Başakşehir ve Galatasaray'dan teklif

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den ciddi teklifler var.

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle oynanamayan lig sürecinde güçlü antrenmanlar yaparak form tutuyor.



Dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde futbol kulüplerinde de bir hayli artan yeni tip corona virüsü salgını birçok futbolcuyu etkiledi. Türkiye liglerinde verilen arada bireysel antrenmanlarla güç depolayan isimlerden biri de Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım.

Form tutmak için bireysel antrenmanlar yapan Hasan Ali Kaldırım, TFF tarafından açıklanan liglerin başlama tarihi olan 12 Haziran'a kadar güç depoluyor.

TRANSFER SÖYLENTİLERİNE KULAK ASMIYOR

Tempolu çalışmalar yapan Milli sol bek hırsı ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe Kulübü'nün hazırladığı bireysel ve takım ile çalışmaların yanı sıra yıllardır özel antrenman da yapan Hasan Ali, hakkında çıkan haberlere de kulak asmıyor.

GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR'DEN CİDDİ TEKLİFLER VAR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun hedefi ise öncelikle Fenerbahçe ile masaya oturup sarı-lacivertli formayı giymeye devam etmek. Fenerbahçe Kulübü ile anlaşamaması durumunda ise kendisine Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den gelen ciddi teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

(Sabah)