Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan üst düzey 2 talip

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdüren Hasan Ali Kaldırım'ın Fenerbahçe'deki geleceği netlik kazanmadı. Kulübün verdiği idman programının haricinde bireysel olarak da çalışmalar gerçekleştiren tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki kulüplerin haricinde yurt dışından da takip ediliyor. 2012 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı terleten Hasan Ali Kaldırım, Almanya Bundesliga'nın üst düzey 2 takımından teklif almasına karşın Fenerbahçe Kulübü'nün kendisine yapacağı teklifi bekliyor.
Wolfsburg ve Werder Bremen
Fenerbahçe'de hırsı ve disiplini ile de büyük beğeni toplayan Hasan Ali'nin menajerliğini kardeşi Cem Kaldırım yapıyor. Hasan Ali'nin uzun yıllardır hizmet ettiği sarı-lacivertli kulüple yeni sözleşmeye imza atmak istediği ve ilk tercihinin bu olduğu bilinirken, iki taraf için de şartların uygun olması önemli detay. Hasan Ali'nin Almanya'da yakından takip edildiği belirtilirken görüşmeleri Cem Kaldırım sürdürüyor.
Daha önce Hasan Ali ile ilgili transfer iddialarında Wolfsburg ve Werder Bremen'in isimleri sıkça anılmıştı. Bahsi geçen iki kulübün bu iki takım olabileceği ifade ediliyor.
Beşiktaş ve Fenerbahçe pandemi sürecindeki zararların bir kısmını aidatlardan telafi edecek. Pandemi nedeniyle yardım kampanyasını erteleyen Beşiktaş ile mali sıkıntıları büyüyen Fenerbahçe üyelik aidatlarını artırarak kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Fenerbahçe 50, Beşiktaş 120 TL'lik yıllık ödeneği 500'e çıkaracak. Diğerleri ise beklemede.
Sezon sonunda Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın ilk transfer hedeflerinden biri de 10 numara bölgesi. Cimbom, Faslı yıldızın satışından gelecek parayı Hakan Çalhanoğlu transferine harcamayı planlıyor. Milli futbolcunun Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan üst düzey 2 takımın talip olduğu öğrenildi. Bu iki kulübün Wolfsburg ve Werder Bremen olduğu iddia ediliyor.
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