Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan üst düzey 2 talip

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan üst düzey 2 takımın talip olduğu öğrenildi. Bu iki kulübün Wolfsburg ve Werder Bremen olduğu iddia ediliyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdüren Hasan Ali Kaldırım'ın Fenerbahçe'deki geleceği netlik kazanmadı. Kulübün verdiği idman programının haricinde bireysel olarak da çalışmalar gerçekleştiren tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki kulüplerin haricinde yurt dışından da takip ediliyor. 2012 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı terleten Hasan Ali Kaldırım, Almanya Bundesliga'nın üst düzey 2 takımından teklif almasına karşın Fenerbahçe Kulübü'nün kendisine yapacağı teklifi bekliyor.



Wolfsburg ve Werder Bremen

Fenerbahçe'de hırsı ve disiplini ile de büyük beğeni toplayan Hasan Ali'nin menajerliğini kardeşi Cem Kaldırım yapıyor. Hasan Ali'nin uzun yıllardır hizmet ettiği sarı-lacivertli kulüple yeni sözleşmeye imza atmak istediği ve ilk tercihinin bu olduğu bilinirken, iki taraf için de şartların uygun olması önemli detay. Hasan Ali'nin Almanya'da yakından takip edildiği belirtilirken görüşmeleri Cem Kaldırım sürdürüyor.

Daha önce Hasan Ali ile ilgili transfer iddialarında Wolfsburg ve Werder Bremen'in isimleri sıkça anılmıştı. Bahsi geçen iki kulübün bu iki takım olabileceği ifade ediliyor.