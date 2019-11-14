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  3. Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3, Hasan Ali Kaldırım ile 4 yıllık sözleşme yeniliyor

Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3, Hasan Ali Kaldırım ile 4 yıllık sözleşme yeniliyor

Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3, Hasan Ali Kaldırım ile 4 yıllık sözleşme yeniliyor

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, geçen hafta Faslı kanat oyuncusu Nabil Dirar’ın sözleşmesini 30 Haziran 2022’ye kadar uzatan Fenerbahçe’de gelecek sezona yönelik imza harekatının devam edeceği bildirildi.

Sarı-Lacivertli yönetim önümüzdeki günlerde sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Hasan Ali Kaldırım’la masaya oturup, 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Ardından kiralık gittiği Alanya’dan müthiş dönüş yapan Ozan Tufan’la 3 senelik sözleşme yenilecek.

Ali Koç yönetiminin Teknik Direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda Tolga Ciğerci ve Mauricio Isla’nın kontratlarını da uzatacağı kaydedildi.

(Star)


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