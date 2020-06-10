Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etmedi

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a 1+1 yıllık yeni sözleşme ve 6,5 milyon TL maaş teklif etti. Tecrübeli futbolcu ise 2+1 yıllık kontrat talep ediyor.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan fakat aldığı puan kayıpları ile yarışın uzağında kalan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen isimlerin başında ise Hasan Ali Kaldırım geliyor. Kanarya'da uzun yıllar forma giyen yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.



Milli futbolcu için Galatasaray devreye girdi. Fenerbahçe çıkan bu transfer dedikodularının ardından harekete geçti ve Hasan Ali'ye teklifini sundu. Menajeri Mirsad Türkcan, Galatasaray iddialarını yalanlarken henüz hiçbir kulüple anlaşmadıklarını açıklamıştı.

Hasan Ali'ye Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği ve ücret olarak da senelik 6.5 milyon TL teklif ettiği iddia ediliyor. 30 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın ise Fenerbahçe yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme istediği ileri sürüldü.

İki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz sonucun alınacağı kaydedildi.

(Sabah)