Hasan Ali Kaldırım en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım üzüntüsü yaşanıyor. Bayern Münih maçında sakatlanan milli futbolcu en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Audi Cup'ta Bayern Münih karşısına ilk 11 başlayan Hasan Ali, sakatlık sonrası 24. dakikada yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı.
Hasan Ali Kaldırım böylece ligin ilk haftalarında forma giyemeyecek.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor'u bugün KAP'a bildireceklerini açıkladı. Bu açıklamadan yaklaşık 1,5 saat sonra Sarı-Kırmızılılar KAP bildirimini yaptı.
Geçtiğimiz günlerde '2-3 transfer yapıp sezonu kapatacağız' açıklamalarında bulunan Başkan Ali Koç'a 6-1 biten maçtan sonra tepki yağdı.
Galatasaray’ın uzun süredir göndermek için büyük bir çaba harcadığı Mbaye Diagne’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Arap basını, Senegalli golcünün Al-Rayyan’a imza atmak üzere olduğunu yazdı.
Radamel Falcao'yu Galatasaray'a kazandırmak için yoğun mesai harcayan menajer Ahmet Bulut, yıldız futbolcunun işini bitirmek için Monaco'ya gitti.
Fenerbahçe'de Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber geldi.
Audi Cup’ta oynanan Bayern Münih maçında taraftarlar tarafından protesto edildikten sonra oyundan çıkmak isteyen Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Nabil Dirar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi.
Fenerbahçe’nin uzun süredir transferi için uğraştığı Kolarov’da sıcak bir gelişme yaşandı. Roma, başarılı futbolcu için Fenerbahçe ve Inter’e kapıları kaparken Sırp futbolcu da takımda kalmaya ikna oldu.