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  3. Harun Tekin'in forma inadı

Harun Tekin'in forma inadı

Harun Tekin'in forma inadı

Fenerbahçe'de forma rekabetinde Altay Bayındır'ın gerisinde kalan Harun Tekin'in pes etmeye hiç niyeti yok.

30 yaşındaki file bekçisi, "Çok iyi çalışıp, kendimi hazır tutuyorum. Şans bulduğum anda bunu çok iyi kullanacağım. Şampiyonluk yolunda takımıma katkı vermek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Harun, Alanya ve Antalya yenilgileriyle yara aldıklarını söylerken, "Ancak puan tablosuna baktığımızda zirve ile aramızda sadece 3 puan fark var. Bu da sadece 1 maç anlamına geliyor" yorumunu yaptı.

(Fanatik)

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