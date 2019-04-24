Haris Hajradinovic: Bir gün Barcelona'da oynamayı hayal ediyorum

Lacivert-beyazlıların ara transfer döneminde Hırvatistan'ın Osijek takımından büyük beklentilerle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlanmadığını belirten Hajradinovic, "Yeni bir lig, ülke ve kültür. Bunların hepsine uyum sağlamak gerekiyor. Daha önce Bosna Hersek'in yanı sıra Hırvatistan, Slovakya, Belçika ve Norveç'te oynadım. Bu, Türkiye'ye uyum sağlamamı kolaylaştırdı. Ancak yine de adaptasyon sürecini atlatabilmem için zaman gerekiyor. Kasımpaşa'nın bir parçası olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'da gerçekleştirmek istediği hedeflerinin olduğunun altını çizen Haris Hajradinovic, "Şu an takımıma ve bana verilen göreve odaklanmış durumdayım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Gelecekte daha iyi yerlerde olmayı istiyorum. Ancak önemli olan şu an bulunduğunuz takımda en iyisini verebilmek. Türkiye'den ayrıldığımda insanların hakkımda, 'Haris burada oynadı. Çok iyi futbolcuydu.' diyebilmelerini istiyorum. Bu, benim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Barcelona'yı tercih ederim"

Lacivert-beyazlı formayla lig ve kupada çıktığı 15 maçta 1 gol atan Haris Hajradinovic, İspanyol ekibi Barcelona'da forma giymeyi hayal ettiğini aktardı.

Fırsat buldukça Barcelona'nın maçlarını takip ettiğini vurgulayan Hajradinovic, "Benim için dünyanın en iyi oyuncusu Lionel Messi. Takip etmekten hoşlandığım takımlardan birisi de Barcelona. Barcelona benim favori takımım. Eğer Fenerbahçe ve Galatasaray ile aynı saatte Barcelona'nın karşılaşması varsa ben Barcelona'yı izlemeyi tercih ederim. Bir gün Barcelona'da oynamayı hayal ediyorum ancak hep bunu düşünerek kendimi baskı altına almak da istemiyorum." diye konuştu.

"Visca, kariyerinin en formda dönemini yaşıyor"

Hajradinovic, lider Medipol Başakşehir'de bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken vatandaşı Edin Visca'nın kariyerinin en formda dönemini yaşadığını kaydetti.

Boşnak oyuncu, bu sezon ligde forma giydiği 29 maçta attığı 12 gol ve yaptığı asistlerle Medipol Başakşehir'in liderlik koltuğunda oturmasında önemli rol oynayan Visca hakkında şunları kaydetti:

"Medipol Başakşehir ile yaptığımız maçta Visca ile konuştum. Uzun bir süredir Türkiye'de. Bu ligi de iyi tanıyor. Bu durum işini kolaylaştırıyor. Visca, belki de kariyerinin en formda dönemini yaşıyor."

Süper Lig'de güce dayalı ve kaliteli bir futbol oynandığını dile getiren 25 yaşındaki Hajradinovic, "Avrupa kupaları hedefine ulaşabilmek için mücadele ediyoruz. Bunun için kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bosna Hersek için Kuzey Makedonya'yı reddettim"

Hajradinovic, Kuzey Makedonya Milli Takımı'ndan gelen teklifi 2 kez geri çevirmesine yönelik soruya şu şekilde karşılık verdi:

"Kuzey Makedonya'da doğdum. 6 aylıkken Almanya'ya gittim. 4 yaşına kadar Almanya'da kaldım. Daha sonra ise Saraybosna'ya yerleştim. Bosna Hersek Milli Takımı'nda oynayabilmek için Kuzey Makedonya Milli Takımı'ndan 2 kez gelen teklifi reddettim. Bosna Hersek adına oynamak ve ülkeme hizmet etmek istiyorum. Bu hayalimin peşinden koşuyorum. Bosna Hersek Milli Takımı'na çağrılmasam bile bu kararla ilgili bir pişmanlığım olmayacak."