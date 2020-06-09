Harfiyen uygulanacak

AKŞAM
Süper Lig, 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları ile kaldığı yerden devam edecek. Zorunlu olarak girilen koronavirüs arası, futbola yeni kurallar getirdi. TFF’nin aldığı karara göre karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Olumsuz bir durum olmazsa 26 Temmuz’da oynanacak maçlarla sezon sona erecek. Teknik direktörler hariç herkes maske takacak. Maçlardan önce stattaki kişilere virüs testi uygulanacak.
5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ VAR
Takımlar 5 oyuncu değiştirebilecek. Basın toplantılarına sınırlı sayıda basın mensubu alınacak. Sorular yazılı verilecek. Oyuncular maçların ardından mikrofonlara konuşmayacak. Stat içinde toplamda 335 kişi olacak. Ateşi 37.8 üzerinde olanlar stadyuma alınmayacak. Karşılaşmalarda 6 top toplayıcı bulunacak, yaşları 19 ile 30 arasında olacak, eldiven ve maske takacak. Yedekler birer boşlukla oturacak. Kalanlar en yakın tribüne çıkacak.
İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'ın İngiltere Championship ekibi Stoke City ile yapacağı hazırlık maçı, Stoke City'den bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla dakikalar kala iptal edildi.
Galatasaray, Tigres'in Meksikalısı Chaka Rodriguez'le prensipte anlaştı. Finansal Fair Play kriterleri yüzünden dikkatli hareket eden Sarı-Kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki sağ bekle söz kesti. Rodriguez, bonservissiz alındı.
Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak. Korona salgını sonrasında getirilen yeni kurallar, tüm karşılaşmalarda bire bir uygulanacak. İnsan sağlığı her şeyin önünde tutulacak.
Beşiktaş'la ismi anılan Manchester City'nin Şilili kalecisi Claudio Bravo'nun bavulunu hazırlayıp, bagajlarını ambalajlamaya başladığı belirtildi
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar getirildi. Asıl görevi futbol akademi altyapı koordinatörlüğü olan Karapınar, sezonun geri kalan bölümünde takımın başında yer alacak.
Geçen hafta iki kez çift kale hazırlık maçı yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, Falcao performansıyla göz kamaştırıyor. Aylar süren futbol hasretini attığı birbirinden güzel gollerle dindirmeye çalışan Kolombiyalı yıldız, Rize deplasmanını iple çekiyor.
Beşiktaş'ın ilgilendiği oyunculardan biri olan Aitor Cantalapiedra, Yunanistan'ın Panathinaikos kulübüyle anlaştı.