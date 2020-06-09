Harfiyen uygulanacak

Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak. Korona salgını sonrasında getirilen yeni kurallar, tüm karşılaşmalarda bire bir uygulanacak. İnsan sağlığı her şeyin önünde tutulacak.

AKŞAM

Süper Lig, 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları ile kaldığı yerden devam edecek. Zorunlu olarak girilen koronavirüs arası, futbola yeni kurallar getirdi. TFF’nin aldığı karara göre karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Olumsuz bir durum olmazsa 26 Temmuz’da oynanacak maçlarla sezon sona erecek. Teknik direktörler hariç herkes maske takacak. Maçlardan önce stattaki kişilere virüs testi uygulanacak.

5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ VAR

Takımlar 5 oyuncu değiştirebilecek. Basın toplantılarına sınırlı sayıda basın mensubu alınacak. Sorular yazılı verilecek. Oyuncular maçların ardından mikrofonlara konuşmayacak. Stat içinde toplamda 335 kişi olacak. Ateşi 37.8 üzerinde olanlar stadyuma alınmayacak. Karşılaşmalarda 6 top toplayıcı bulunacak, yaşları 19 ile 30 arasında olacak, eldiven ve maske takacak. Yedekler birer boşlukla oturacak. Kalanlar en yakın tribüne çıkacak.