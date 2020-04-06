Haollanda'da futbol kulüplerine koronavirüs yardımı

Federasyondan yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtildi.
Bu nedenle oluşturulan yardım fonuna Hollanda Milli Takımı oyuncuları ve lig sponsorlarının toplamda 11 milyon avro bağış yaptığı duyuruldu.
Toplanacak bütün yardımların profesyonel ve amatör kulüplerin arasında paylaştırılacağı aktarıldı.
Trabzonspor, Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler'in Trabzon Valiliği tarafından verilen seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrıldıklarını açıkladı. Öte yandan Bordo-Mavililer, Futbol A Takımı'nın 2 Mayıs 2020 günü saat 15:00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklara başlayacağını da bildirdi.
Manchester City, Pep Guardiola'nın 82 yaşındaki annesinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer bütçesi için Christian Luyindama'yı satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılar, Demokratik Kongolu stoperin alternatiflerini araştırmaya başladı. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren teknik direktör Fatih Terim, River Plate'in 23 yaşındaki savunmacısı Lucas Martinez Quarta'yı gözüne kestirdi.
Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber, hastaneden taburcu oldu.
9 yıldır Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan, jübile kararı aldı. Tecrübeli futbolcu gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.
Eskişehirspor Yönetimi, eski futbolcusu Boffin'e 1 hafta içinde ödeme yapamazsa kırmızı siyahlı kulübe 6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı gelecek.
Fenerbahçeli taraftarların takımın başında görmek istediği Alex de Souza antrenörlük eğitimini sürdürüyor. Brezilyalı eski futbolcunun aralık ayında lisans alacağı öğrenildi.