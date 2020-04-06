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aksam.com.tr
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 16:21
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  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 16:21

Haollanda'da futbol kulüplerine koronavirüs yardımı

Haollanda'da futbol kulüplerine koronavirüs yardımı

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Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkileri sebebiyle amatör ve profesyonel futbol kulüpleri için yardım fonu oluşturdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, liglerin oynanmaması sebebiyle geliri düşen kulüplerin, ekonomik olarak zor durumda kaldığı belirtildi.

Bu nedenle oluşturulan yardım fonuna Hollanda Milli Takımı oyuncuları ve lig sponsorlarının toplamda 11 milyon avro bağış yaptığı duyuruldu.

Toplanacak bütün yardımların profesyonel ve amatör kulüplerin arasında paylaştırılacağı aktarıldı.

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