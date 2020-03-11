Hannover 96'da forma giyen Timo Hübers'te koronavirüs tespit edildi

Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen Timo Hübers'in koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Hannover 96, Timo Hübers'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı.

"HİÇBİR ŞİKAYETİ YOKTU"

Hannover Sportif Direktörü Gerhard Zuber, oyuncunun bir şikayeti olmamasına rağmen testlere girdiğini söyledi.

Zuber, "Timo örnek bir davranış sergiledi. Kendisinin hiçbir şikayeti yoktu ancak bir organizasyonda birlikte olduğu bir arkadaşında koronavirüs tespit edilince testlere girdi. Şu anda karantinaya alınmış durumda" ifadelerini kullandı.