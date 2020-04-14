Hamzaoğlu'ndan flaş itiraf! 'Bir Ibrahimovic yüzünden...'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan yıllar sonra Zlatan Ibrahimovic itirafı geldi. Hamzaoğlu, kariyer hedefi, Arda Turan, Fatih Terim ve Galatasaray hakkında konuştu.
Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Hamza Hamzaoğlu, "Futbolcularımız Ankara'da çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncularımızdan memnun olmayanlar da var. Yabancı oyuncularımızın ailesi yurt dışında onlarda da haklı kendileri açısından. Ben de ekibimden bilgiler alıyorum. WhatsApp grubundan da oyuncularımızla iletişimimizi sağlıyoruz. Pandemi dünya üzerinde ilk yayılmaya başladığında liglerin tatile girmesi gerektiğini söylemiştim. Şu anda liglerin başlaması haziran diyoruz ama sokağa çıkma yasağı geldiğinde dışarı çıkan insanları görünce üzüldüm. 2-3 hafta sonra bir patlama olacak gibi. Allah yardımcımız olsun. Ligin tescilinden yana değilim, bu tamamen haksızlık olur. Gençlerbirliği'nde görev yapıyorum; tescil edilmesi benim işime gelir ama biz sadece kendimizi değil, her takımı düşünmeliyiz. En adil şey ligde kalan 8 haftanın oynanması olacaktır. Fatih Hoca ve Abdurrahim (Ağabey) Albayrak ile görüştüm. Süreci atlattılar. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
ZLATAN IBRAHIMOVIC İTİRAFI
"Galatasaray'da çalıştığınız dönemde Ibrahimoviç ile ilgilendiniz mi?" sorusuna Hamza Hamzaoğlu, "Ibrahimoviç ile görüşmedik. O dönem 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek durumumuz var mıydı? O zaman anlamsız bir polemik yaratıldı. Galatasaray'da o dönem elde ettiğimiz başarılar küçümsendi. Ibrahimovic nedeniyle koca Galatasaray'ın yapmış olduğu başarılar masanın altına süpürüldü. Biz o gün maddi şartlardan dolayı Ibrahimovic'i alamazdık. Hangi antrenör Ibrahimovic'i istemez."cevabını verdi.
"REAL MADRID'İ ÇALIŞTIRMAK İSTERİM"
Kariyer hedeflerinden de bahseden Hamzaoğlu, "Biz yola çıkarken ekip arkadaşlarımızla birlikte 'kişiliğimizden karakterimizden ödün vermeden başarılı olacağız' dedik. Ben de Real Madrid'i çalıştırmak isterim. Fakat Real Madrid'i çalıştırırken kişiliğimden karakterimden ödün veremem. Ben, Galatasaraylıyım özümü inkar edemem. Teklif gelirse ilerleyen süreçte görev alırım. Şu anda Gençlerbirliği teknik direktörüyüm; amacım takımımda başarılı olmak, altyapıdan gelecek oyunculara yol göstermek. Galatasaray, A Milli Takım ve Avrupa'da görev almak hedeflerim arasında." açıklamasında bulundu.
2014-2015 futbol sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve Sarı-Kırmızılılarla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupalarını müzesine götüren Gençlebirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş bir itiraf geldi. Hamzaoğlu, "Galatasaray'da o dönem elde ettiğimiz başarılar küçümsendi. Ibrahimovic nedeniyle koca Galatasaray'ın yapmış olduğu başarılar masanın altına süpürüldü." dedi. İşte Hamzaoğlu'nun açıklamarı...
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