Hamza Hamzaoğlu: Kendimize çekin düzen vermek zorundayız

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını anlatan Hamzaoğlu, "Ancak golden sonra tekrar geriye yaslanma, rakibin üstünlüğünü kabul etme durumuna geldik. Çok iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim fakat bu tür maçlar zordur. Bunun da farkındayız. Takım olarak iyi mücadele ettik. 1-1'den sonra teslim olmadık, zorda olsa golü bulduk. Güzel bir galibiyet aldık. Sahamızdaki ilk galibiyet olduğu için son derece mutluyuz. Bu galibiyet güzel günlerin başlangıcı olsun." diye konuştu.

Hamzaoğlu, sahaya Atatürk imzalı formayla çıktıklarını hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla andıklarını belirtti.

Milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini vurgulayan Hamzaoğlu, "İstediğimiz oyunu oynayabilmemiz için biraz zamana ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği'nin başında ikinci maçına çıkan Hamzaoğlu, "Potansiyeli olan bir takımımız var. Sadece bu potansiyeli bugüne kadar açığa çıkarmadılar. Analizlerimizi yaptık, takımın neden bu sonuçları aldığını araştırdık. Kendimizce bazı sebepler bulduk. Oyuncuların üzerindeki öz güveni fazla kısıtlamadan belli başlı şeyleri yapacağız. Biraz daha disiplinli olacağız, beraber oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, yabancı futbolcu kuralıyla ilgili soru üzerine, takımların ihtiyaçları kadar yabancı oyuncu transfer etmeleri gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kuralın hatası değil, bizlerin hatası. Serbestlikten yanayım, yabancı sınırı kalksın ama biz ihtiyacımız kadar alalım. Kendi değerlerimizi göz ardı etmeyelim. Öncelikle onlara o şansı verelim. Yabancı oyuncular bize çok şey katıyor ama ihtiyacımız kadar alırsak bunu doğru kullanabiliriz. Maalesef bu durumu doğru yönettiğimizi söyleyemeyeceğim. Ülke olarak bunu yönetemiyoruz. Niye kendi kurallarımızı kendimiz koyamıyoruz. Serbest olduğunda 28 yabancı oyuncu almak zorunda mı kalacaksınız? 5 lazımsa 5, 7 lazımsa 7… Buna göre hareket etmek lazım. Kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Bu bir gerçek."