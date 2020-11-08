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aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 16:47
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Hamza Hamzaoğlu: Denizlispor'a fırsat vermedik ve hatalarını değerlendirdik

Hamza Hamzaoğlu: Denizlispor'a fırsat vermedik ve hatalarını değerlendirdik

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 2-0 galibiyetle ayrıldıkları Yukatel Denizlispor maçında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün Yukatel Denizlispor ile önemli bir karşılaşma oynadıklarını ifade etti.

Geçen hafta Beşiktaş'a yenildiklerini hatırlatan Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta bay olacağız, milli maç arası da var. Uzunca bir süre maç yapamayacağız. Ondan dolayı bugünkü galibiyet, puanlar bizim için çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İyi mücadele ettik, oyuncularımı tebrik ediyorum. Evet oyun belki çok iyi değil ama zaman zaman güzel şeyler ortaya koyduk fakat bugün kazanmak için ortaya koyulan mücadele benim için çok daha değerliydi. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Denizlispor'u da tebrik diyorum, onlar da iyi bir takım, iyi oynadılar, mücadele ettiler ama biz iyi motive olduk, onlara fırsat vermedik ve onların hatalarını değerlendirdik."

- PROSİNECKİ: "POZİSYONLARA GİRDİK AMA ATAMADIK"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise galibiyetten dolayı Yeni Malatyaspor'u tebrik ettiğini söyledi.

Rakiplerinin karşılaşmada iyi mücadele ettiğini ve önemli bir maç kazandığını dile getiren Prosinecki, şunları kaydetti:

"Aslında istediğimiz gibi başladığımız maçtı, kendi futbolumuzu gösterdiğimiz maçtı. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Çok net pozisyonlarımız vardı. Pozisyonları değerlendiremeyince çok net bireysel hatalar yaptık. Maç bir anda 2-0 olunca, karşılaşma tam tersine döndü. Bazen futbolda istediğiniz gibi olmayabilir. Aslında isteyen taraftık. İkinci yarıda rakip kapandı. Şimdi bir milli takım aramız var, yaptığımız bireysel hataların cezasını çektik bu maçta. Milli maç arasında gereken her şeyi tamamlamamız gerekiyor. Maçla ilgili futbolcularıma hiçbir şey söylememem çünkü çok mücadele ettiler ve istediler. Bu mücadeleden dolayı futbolcularımı tebrik ederim."

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