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Hamza Hamzaoğlu: Çok önemli bir galibiyet aldık

Hamza Hamzaoğlu: Çok önemli bir galibiyet aldık

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde kalma adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Akhisarspor maçıyla yaptığımız çıkış devam ediyor. Her şeyden önce oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Oyuncuların söylenenleri başarılı bir şekilde yaptıklarını anlatan Hamzaoğlu, bu durumun kendilerini sevindirdiğini aktardı.

Hamzaoğlu, oyuncuların birlikte oynamayı başardıklarını ifade ederek, "Geldiğimizde kazanamayan ve mutsuz bir takım vardı ama artık kazanan ve mutlu olan bir takım var. Her şey bitmedi, aynı ciddiyet ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bugün yarın şehir olarak bunu kutlayalım çünkü buna ihtiyacımız vardı. Salı gününden itibaren Yeni Malatyaspor maçına hazırlanmak zorundayız. İnşallah haftaya da istediğimiz sonuçla döneriz." diye konuştu.

Maç sırasında yapılan oyuncu değişikliklerine değinen Hamzaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece maça çıkan 11 ile kazanmayı beklemiyoruz. Oyunun gidişatına göre düşünüyoruz. Opseth de bunlardan birisiydi çünkü oyunu rakip alana yıkmaya başladığımız zaman onun fizik gücüne ihtiyacımız oluyor. Bunda da bugün başarılı olduk. Bundan sonra oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Artık kazanma odaklı bir takım olmaya başladık ama önemlisi kaybetmeyen bir takım olduk, bu bizim için çok önemli. Galibiyetimiz herkese hayırlı olsun."

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