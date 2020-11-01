Hamza Hamzaoğlu: 'Bugün düşündüklerimiz gerçekleşmedi'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş karşısında iyi oynamadıklarını söyledi.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın konuğu olan Yeni Malatyaspor sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılırken konuk ekibin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

İyi oynamadıklarının altını çizen Hamza Hamzaoğlu, bugün planlarının sahaya yansımadığını ve zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

'İyi oynamadık, oynayacak ortamı da yakalayamadık'

'İyi futbol oynamadık. Oynayacak ortamı da yakalayamadık. Düşüncemiz rakibi ikinci bölgede karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulmaktı. Ancak Beşiktaş bizi ilk yarıda biraz daha geriye itti. Önde top tutamadık, bunda Beşiktaş'ın baskısının payı oldu. İkinci yarıda daha fazla üzerimize geleceklerini düşünerek daha fazla boşluk vereceklerini düşündük fakat bugün düşündüklerimiz olmadı. Oyuncularımız iyi de mücadele ettiler. Yediğimiz bir golle kaybettik, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.'

'Çıkan oyuncuların tepkileri giren oyunculara saygısızlık'

'Sahada kalmayı oyuncular çok istiyor, mağlubiyeti de kabullenemiyorlar. Acquah'ın bu ikinci tepkisi. Geçen hafta kaptanlık pazıbandını yere attı, bilmiyorum o bant bir daha o kola gider mi? Oyuncuları tepkilerinden dolayı uyardık. Kötü niyetli olmadıklarını biliyoruz ancak oyundan çıkarken gösterilen bu tepkiler giren oyunculara saygısızlık oluyor. Bu gizli bir durum değil, oyuncularımza gereken uyarıyı yaptık.'

'Zamana ihtiyacımız var'

'İyi oynamadık ama zamana ihtiyacımız var. Yeni bir takımız, aramıza geç katılan oyuncular oldu. Pandemiden eksikler var, sakatlıktan eksikler var. İlerleyen haftalarda bunu çözeceğimizi düşünüyorum. Önemli olan kazanma arzusunu üst düzeyde tutmak. Bu da oyuncularımızda var. Bugünkü planımız rakibi karşılayıp hızlı hücum yapmaktı ancak başaramadık.'