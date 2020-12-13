Hamza Hamzaoğlu: 'Ben susma hakkımı kullanıyorum'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın sonucunun kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Hamza Hamzaoğlu'nun sözleri:

"Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Öne geçtik diye geri çekilmediler. Oyun disiplininden hiç kopmadan oyun anlayışımızı son ana kadar sürdürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarında başarı diliyorum."

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI BU SONUÇ"

"Böyle bir skor bekliyordum. Benim için sürpriz olmadı bu sonuç. Kazanmamız sürpriz olmadı benim için. Futbol bu. Fenerbahçe daha iyi oynayıp maçı kazanabilirdi. Kazanamayabilirdik. Biz istediklerimizi uyguladık ve kazandık. İyi takımımız, iyi oyuncularımız var."

"REYTİNG OLABİLECEK ŞEYLER SÖYLERDİM"

"Her şeye rağmen... Böyle bir maçtan sonra reyting olabilecek çok şey söylenebilir ama ben susma hakkımı kullanmak istiyorum. Yolumuza yine aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bizi biraz daha rahat bırakırsalar daha iyi şeyler yapabiliriz. İnşallah bu maçtan herkes kendine bir şey çıkarır."

"MALATYA, BİZİ YERDEN YERE VURUYOR"

"Bireysele girmek istemiyorum. Sosyal medyayı herkes takip ediyor ama ben bakmıyorum, kulağıma geliyor bazı şeyler. Kimseye kızmıyorum, kimseye düşmanlığım nefretim yok. Üzülüyorum. Maalesef ülkemizde bir şeyler yapmak isteyenleri aşağı çeken, başarı insanları itibarsızlaştırmaya çalışan bir merci var. Sosyal medya iyi kullanılırsa gerçekten iyi bir şey. Kötüye kullanırsanız insanlarımız peşinden çabuk gitmeyi seviyor. Keşke herkes kendi aklıyla hareket edebilse. Oyuncularım için yazılanlar çizilenler bizi üzüyor. Aldırış etmeden doğru bildiğimiz şeyden asla vazgeçmiyoruz. Hatalarımız olacaksa bizim kararlarımızla olsun. Bedelini ödemek bize ağır gelmez. Başka şeyler yüzünden hata yaparsak onun altında duramayız. Umut, Kubilay çok çalışıyor ama Malatya basını tarafından çok eleştiriliyor. Rakipler eleştirmiyor, gerek kalmıyor. Kendi taraftarlarımız bizi yerden yere vuruyorlar. Üzülüyorum. İnşallah düzelir. Sadece futbolda değil, her şey de böyle."