'Halk Erdoğan'ı çok seviyor'

AKŞAM

İZLANDA Futbol Federasyonu Başkanı Gugni Bergsson, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la tanışma anını ve gözlemlerini anlattı: “Neredeyse yanımda oturuyordu. İlk kez tanıştım. Birkaç kelime konuştuk. Çok fazla sohbet ettiğimiz söylenemez. Kısa bir görüşme oldu ve maçtan sonra da onu kazandıkları için tebrik ettim. Daha fazlası olmadı. Finallere gitme hakkı kazandıklarında çok fazla coşku oldu. Erdoğan’a yönelik çok fazla övgü ve tebrik vardı. Halkın onu çok fazla sevdiği açık. Eski bir futbolcu ve bir futbol meraklısı. Çok fazla destekçisi vardı. İzlanda için beraberlik sinir bozucuydu.”