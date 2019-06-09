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09 Haziran 2019 Pazar 14:28 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 14:28

Halil Dervişoğlu: Trabzonspor'da oynamak gurur verici bir şey

Halil Dervişoğlu: Trabzonspor'da oynamak gurur verici bir şey

Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Roterdam'da oynayan Halil İbrahim Dervişoğlu, Trabzonspor'u istiyor.

Trabzonspor kadrosunu tecrübeli ve genç isimlerin karmasından oluşan oyuncu grubu ile güçlendirmek istiyor.

Ümit Milli Takım'ın önceki akşam Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldığı maçta ikinci golümüzü atan Halil İbrahim Dervişoğlu da bordo-mavili yönetimin kadroya katmak istediği genç oyuncuların başında geliyor.

Geçen sezon Sparta Roterdam'ın ikinci takımında forma giyen ve 39 maçta 11 gol ve 9 asistle oynayan 19 yaşındaki forvet oyuncusu için kulübüne yapılan ilk teklif ise kabul edilmedi. Ancak hem oyuncunun ailesi hem de kendisinin Trabzonspor'da oynamaktan yana tavır koyması nedeniyle yeni bir görüşme yapılacağı ve bordo-mavililerin de teklifini yükselteceği belirtildi.

19 yaşındaki Halil Dervişoğlu, ailecek Trabzonlu olduklarını belirterek, "Trabzon'u çok seviyoruz. Trabzonspor'u da ailece takip ediyoruz. Trabzonspor'da oynamak gurur verici bir şey. Böyle şeyler zamanla oluyor. Hayırlısı ne ise o olsun. Transfer teklifi olduğu bilmiyorum ama Trabzonspor'un ilgisi olduğu duydum"

(Sabah)

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