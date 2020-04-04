Hâlâ koronayım

AKŞAM
Koronavirüs salgınının İtalya’da patlamasının ardından Juventus’ta alarm verilmiş ve yapılan testlerde Rugani, Matuidi ve de Dybala’nın testleri pozitif çıkmıştı. Dybala’nın koronavirüse yakalanmasının ardından Arjantinli oyuncunun kız arkadaşı Oriana Sabatini’nin de virüs kaptığı belirtilmişti. Ancak yıldız oyuncu, dört gün önce, koronavirüs belasından kurtulduklarını ve evde kız arkadaşıyla karantinada olduklarını duyurdu. Dün Oriana Sabatini, sosyal medya hesabından: “21 Mart’taki testte pozitif çıkmıştık. 3 gün önce yapılan test de negatif çıktı. Fakat dünkü test tekrar pozitif çıktı. Yani hâlâ koronavirüsüm var. Nasıl işlediğini, neye göre negatif çıkıp neye göre pozitif çıktığını bilmiyorum. İlk 15 gün hasta hissetmiştik ama artık o da yok. Hâlâ devam ediyor olması çok saçma. İyiyiz ama karantinada kalmaya devam ediyoruz.”
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