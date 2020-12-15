Hakemlerden Sergen Yalçın'a tepki: VAR kurallarını bilmiyor

AKŞAM

Orçun ÖZATEŞ

'VAR kaldırılsın' diyen Sergen Yalçın'a hakemlerden tepki geldi.

GEÇEN hafta Fenerbahçe, bu hafta ise Beşiktaş Türk hakemlerinin yetersiz olduğu görüşünü kamuoyuyla paylaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, VAR’ın kaldırılması gerektiğini açıkladı. Ancak hakem camiasının önde gelen isimleri SergenYalçın’ın bu isteğine karşı çıkıyor. Camianın 4 önde gelen ismi, 1) Video Assistant Referee (VAR) kaldırılsın mı? 2) Ceza sahasında her elle oynamaya penaltı verilmeli mi? sorularına samimiyetle yanıt verdi:

HAKEMLERE İYİ EĞİTİM VERİLMİYOR



Ertuğrul Dilek:

1) UEFA, 6 hakemden vazgeçerek bu sistemi getirdi. Bu nedenle bundan dönüş olmaz. VAR için iyi bir bütçe ayrıldı. VAR eğitimleri iyi verilmiyor. Bu konuda iyi eğitim alan ülkelerde bu tür sorunların yaşanmadığını görüyoruz. Hakemlere eğitimin iyi verilmesi gerekiyor. 2) IFAB bu konuda sınıfta kaldı. ‘Topun ele değil, elin topa gitmesi gerekiyor’ diyorsun sonra da omzun üstündeki tüm ellere penaltı veriyorsun. İngiltere bile bu kurala karşı çıkıyor. Bu konuda net bir açıklama yapılmalı.



VAR YOKKEN DE TARTIŞILIYORDU



Yusuf Namoğlu:

1) VAR konusunda bazı sıkıntılar olsa da yüzde yüz kalmalı. Kaçan adaleti yakalıyor. Bence faydalı olan bir sistem. FIFA bunu kaldırmaz. VAR olmadığında da ceza sahası içindeki el ve itişmeler çok tartışılıyordu. Bence bir VAR kadrosu oluşturmak gerekiyor. UEFA bu kadroyu şu anda oluşturuyor. Futbolda adalet her şeyin üzerindedir. VAR da bu adaleti sağlıyor. 2) Uilenberg sezon başında yayıncı kuruluşta bu el olayını tüm detayı ile anlattı. Omuz seviyesi ve üzerinde top ele temas ediyorsa penaltı verilmesi gerektiğini dile getirdi. ‘Bu pozisyonlar futbolun akışını bozuyor’ diyorlar. O zaman elle atılan taçta futbolun doğal akışını bozuyor. Ayakla atılsın. Çünkü futbol ayakla oynanıyor. Tüm kararlar kurallar üzerinden alınıyor.



BENCE OLDUKÇA FAYDALI BİR SİSTEM



Yüksel Okçuoğlu:

1) Türkiye’de futbolcuların ve hocaların VAR kurallarını bilmediğini düşünüyorum. Bu konuda yetkili isimlerden eğitim alınması gerekiyor. Ama bence bu eğitimi almak istemiyorlar. İşlerine gelmiyor. VAR faydalı bir sistem. Bu kural devam etmeli. Böyle kolay kolay vazgeçilecek bir sistem değil. 2) El konusunda top omuz seviyesi ve üstünde ele değiyorsa bu penaltıdır. Bu bir kuraldır ve bunu bilmek gerekir. Futbolcuların ve hocaların bu kuralı bilmediğini düşünüyorum. Her şeyi hakemlerin üzerine atmak çok yanlış. Zaten Avrupa’da oynadığımız maçlarda da bunu net olarak görüyoruz.



KURALLARI İLK BİZ KULLANIYORUZ



Ercan Durna:

1) VAR ülkemizde erken kullanılmaya başlandı. Zaten sadece VAR değil, FIFA ve UEFA’nın çıkardığı kuralları ilk biz kullanıyoruz. VAR futbolun doğal akışını bozuyor. Ama VAR değil de bence profesyonel hakemlik kaldırılmalı. Performansa dayalı bir sistem gelmeli. 2) Bizim dönemizde, ‘El topa ceza, top ele kaza’ diye eğitim veriyorlardı. El topa gidiyorsa penaltı, top ele gidiyorsa penaltı değil. Hakemlerin bu tür pozisyonları çok iyi süzmeleri gerekiyor. Hakemler bence zayıf kalıyor.

