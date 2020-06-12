Hakemle mesafe 1,5 metre

MÜSABAKALARDA taç çizgilerinde ikişer, kale arkalarında birer olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapacak.

AKŞAM

MÜSABAKALARDA taç çizgilerinde ikişer, kale arkalarında birer olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapacak. 19 ile 30 yaş arasında olacak top toplayıcılar, eldiven ve maske takacak. Maçlarda en az 15 top kullanılacak. Yedek kulübelerindeki kişilerin, aralarında ikişer koltuk boş bırakarak oturmaları zorunlu olacak. Oyuncular, birbirleri ve hakem ile aralarındaki mesafenin en az 1,5 metre olmasına dikkat edecek. Futbolcular arasında tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı çekilmeyecek. Her takım 5 oyuncu değiştirebilecek.

