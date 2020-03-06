Hakemi iten Monacolu Gelson Martins'e tarihi ceza

Fransa Futbol Komitesi Disiplin Kurulu, Nimes - Monaco mücadelesinde hakem Mikael Lesage’nin üzerine yürüyen ve hakemi iten Monaco’nun Portekizli oyuncusu Gelson Martins’e 6 ay futboldan men cezası verdi.
Monaco kulübü, Portekizli oyuncunun aldığı cezanın açıklanmasının ardından kararın ağır olduğunu belirten bir açıklama yayınladı. Fransız kulübü yaptığı açıklamada, “Oyuncunun davranışını tasvip etmemekle birlikte kariyerinde 200’den fazla maça çıkmış ve hiçbir maçta disiplin konusunda bir sıkıntı yaşamamış bir oyuncu için verilen bu karar, çok ağır bir yaptırım” ifadelerini kullandı.
Gelson Martins’in cezası, 6 Şubat tarihinden itibaren başlamış sayılacak.
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