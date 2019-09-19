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  3. Hakem raporu sonrası Beşiktaş'ta Elneny korkusu

Hakem raporu sonrası Beşiktaş'ta Elneny korkusu

Hakem raporu sonrası Beşiktaş'ta Elneny korkusu

Beşiktaş'ta Elneny korkusu yaşanıyor. Gazişehir maçında kırmızı kart gören yıldız oyuncu için hakem Halil Umut Meler'in raporuna "Rakibi sakatlamaya yönelik hareket" diye yazması Siyah-Beyazlı yöneticileri endişelendirdi.

Beşiktaş'ta Elneny korkusu yaşanıyor. Gazişehir maçında kırmızı kart gören yıldız oyuncu için hakem Halil Umut Meler'in raporuna "Rakibi sakatlamaya yönelik hareket" diye yazdığı; Elneny'nin "şiddetli hareket" nedeniyle 3 ila 6 müsabakadan men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

HAKEM ARSLANBOĞA

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Pazartesi Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Suat Arslanboğa, kariyerinde Beşiktaş'ın 4 maçında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalardan 2 mağlubiyet, ve 2 beraberlik aldı.

(Fotomaç)

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