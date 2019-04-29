Hakan Çalışkan: Daha farklı kazanabilirdik

Çalışkan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, takım olarak MKE Ankaragücü karşılaşmasından sonra galibiyet sevinci yaşayamadıklarını hatırlattı.

Galibiyetin teknik direktör Erol Bulut'un takımdan ayrılmasının ardından kendileri için biraz teselli olduğunu aktaran Çalışkan, "Hocamız çok güzel şeyler kattı bize, kulübümüze. Türk futbolu da çok değerli bir teknik adam kazanmış oldu sonuçta. Ben buradan verdiği emeklerden dolayı meslektaşı, arkadaşı olarak teşekkür ediyorum, hocamızın yolu açık olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışkan, Kasımpaşa ile son iki sezonda oynadıkları karşılaşmalarda iki kez mağlup olduklarını, bir kez de berabere kaldıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"İlk defa Kasımpaşa'yı yenmiş olduk. Karşılaşmayı 3-0, 4-0 gibi bir farkla kazanabilirdik. Çünkü girdiğimiz çok önemli pozisyonlar var. Bunları değerlendirebilsek, biraz daha son vuruşlarda dikkatli olabilseydik belki daha farklı kazanabilirdik. Oyuncu arkadaşlarım inanılmaz mücadele ettiler. Gösterdikleri özveri ve mücadeleden dolayı hem Ali Ravcı hocam adına hem de kendi adıma oyuncularımızı kutluyorum. Camiamıza hayırlı olmasınız diliyorum."