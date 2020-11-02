Hakan Çalhanoğlu'na iki dev birden talip oldu

Geçtiğimiz sezon pandemi arası sonrası adeta küllerinden doğan ve Milan'ın şahlanmasında pay sahibi olan Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor.
Calciomercato'nun haberine göre; Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çalhanoğlu için Milan'ın ezeli rakibi Inter de devreye girdi.
Manchester United'ın da talip olduğu milli yıldız için fırsat yoklayan Inter, İngiliz devinin anlaşamaması üzerine harekete geçecek.
Bu sezon Milan formasıyla toplamda 8 karşılaşmaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor deplasmanında Arda Turan'ı yeniden ilk 11'de sahaya sürecek.
Kongolu stoper Marcel Tisserand, Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden birisi oldu.
Kontratında '20 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesi bulunan Ryan Babel, Galatasaray'da şimdiden 10 maça çıktı bile. Performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Hollandalı yıldızın 20 maçı tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Üst üste aldığı galibiyetlerle lige ağırlığını koymaya başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kurmayları ile bir toplantı yaparak ligin ilk yarısındaki 20 maçlık periyot için hedef belirledi. Toplantı sonunda Bulut, ilk yarı için maksimum 7 puan kaybını öngördü.
Süper Lig'de ilk 7 haftada aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyip, yaşanan üst üste kayıpların ardından teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yönetim, yeni teknik adam arayışlarını sürdürüyor.
Henüz ligin başı olmasına rağmen Galatasaray'da arka arkaya yaşanan adale sakatlıkları dikkat çekti, Piri'nin idmanları soru işareti oluşturdu.