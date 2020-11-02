Hakan Çalhanoğlu'na iki dev birden talip oldu

Sabah

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, pandeminin ardından gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Hakan için Manchester United'ın ardından Inter'in de devrede olduğu öğenildi.

Geçtiğimiz sezon pandemi arası sonrası adeta küllerinden doğan ve Milan'ın şahlanmasında pay sahibi olan Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor.

Calciomercato'nun haberine göre; Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çalhanoğlu için Milan'ın ezeli rakibi Inter de devreye girdi.

Manchester United'ın da talip olduğu milli yıldız için fırsat yoklayan Inter, İngiliz devinin anlaşamaması üzerine harekete geçecek.

Bu sezon Milan formasıyla toplamda 8 karşılaşmaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.