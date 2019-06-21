Hakan Çalhanoğlu şimdi yandı! Göreve gelir gelmez biletini kesti

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Geçtiğimiz günlerde efsane olduğu kulübe Sportif Direktör olarak geri dönen ve Milan taraftarlarını bir hayli sevindiren Paolo Maldini’nin önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği isimler belli oldu. Ezeli rakibi İnter’in 1 puan arkasında ligi bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini alamayan Milan, Maldini önderliğinde transfer çalışmalarına başlarken, 50 yaşındaki yöneticinin ilk adım olarak Madrid’e gittiği ve Dani Ceballos - Borja Mayoral’in işini bitirmek için Real Madrid yönetimiyle masaya oturduğu belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU TARAFTARLARI MEMNUN ETMEDİ

Geride bıraktığımız sezon oynadığı futbolla sert eleştiriler alan, hatta satış listesine konan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun Paolo Maldini’nin planları arasında yer almadığı ortaya çıktı. Milan’da 45 maçta 4 gol 9 asistlik performansıyla taraftarları kesmeyen Hakan’ın Maldini ve Boban’ın kararıyla eşyalarını topladığı belirtilirken, tecrübeli futbolcunun Almanya ve Türkiye’den teklifler aldığı ifade edildi.

HAKAN GİDECEK OZAN KABAK GELECEK

Bu sezon Juventus’un hegemonyasını yıkmak isteyen köklü kulübün transfer yatırımlarına son sürat devam edeceği öğrenilirken, Milan’ın Ozan Kabak’la da yakından ilgilendiği biliniyor.