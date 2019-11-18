Hakan Çalhanoğlu: Enes Ünal maçtan önce 'penaltıyı bana bırak' demişti, ona bıraktım

"STRESİ ÜZERİMİZDEN ATTIK"

İzlanda maçında tur atladıktan sonra rahatladıklarını söyleyen Çalhanoğlu, "Stresi üzerimizden attığımız için çok mutluyuz. İzlanda maçında çok heyecanlıydık. O maçı atlattık buraya rahat bir şekilde geldik. Burada şartlar rahat olmasa bile görevimizi yaptık." dedi.

"80 MİLYON İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Bugün sahaya kaptan olarak çıkmasıyla ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Her zaman soyunma odasından çıkmadan önce konuşuyoruz. Bugün kaptanlık görevini Emre Ağabey ve Burak Ağabey'den aldım ve ben de bir konuşma yaptım. 80 milyon kişiyi temsil ediyoruz. 80 milyon için elimizden geleni yapıyoruz. Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"GENÇLER İÇİN ÇOK SEVİNDİM"

Son olarak genç futbolcular Enes ve Ahmed için mutlu olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, "Enes için çok mutluyum. Maçtan önce penaltıyı bana bırak demişti, ona bıraktım. Ahmed için de çok mutluyum. Gençler için çok sevindim. Ben de o yoldan geldim daha çok yolumuz var." diye konuştu.