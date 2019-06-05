Hakan Çalhanoğlu bombası! 'Eşime ve aileme söyledim'

Galatasaray'da ana gündem maddesi Hakan Çalhanoğlu. Yıldız oyuncu için Milan'la ilk görüşmeyi Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar yapmıştı. İkinci görüşmeyi ise bizzat teknik direktör Fatih Terim üstlendi. Milan'ın başına sportif direktör olarak geçen eski öğrencisi Paolo Maldini'yi 'Hayırlı olsun' demek için arayan tecrübeli teknik adam, milli futbolcunun durumunu da sordu..

Bir yıllığına kiralayabileceklerini, kendilerine doğru bir ödeme planı çıkarılırsa bonservis de ödeyebileceklerini söyledi..

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

Maldini, Hakan'ı bu sezon kadroda düşünmediklerini ve satış listesine koyduklarını belirterek önceliğin nakit parayı verecek takımlarda olduğunun altını çizdi. Ama beklediklerinin altında bir teklif olması durumunda Galatasaray'a kiralayıp, kendisini Şampiyonlar Ligi'nde göstermesine izin vereceklerine de söz verdi..

2021'e kadar sözleşmesi bulunan Hakan, "Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Taraftarı olduğum Galatasaray'da oynamak isterim" açıklaması yapmıştı..

GALATASARAY İÇİN NE DEDİ?

"Türkiye'de oynamak istiyorum. Bunu aileme ve eşime de söyledim. Fatih Terim hoca ile bazen konuşuyoruz. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Taraftarı olduğum Galatasaray'da oynamak isterim. Ama ben kendimi İtalya'da çok iyi hissediyorum. Futbolda her şey olabilir. Wesley Sneijder ve Gheorghe Hagi gibi takımın beyni olacak bir isim üzerinde duran Fatih Terim, Hakan Çalhanoğlu'nu bu sezon kadrosunda görmek istiyor..

İtalya'da umduğunu bulamayan yıldız oyuncunun, Galatasaray'a ne yanıt vereceği merakla bekleniyor..

TARAFTARDAN AÇIK ÇAĞRI

İki sene önce çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenen Hakan Çalhanoğlu, eşi ve 2 aylık bebeği Liya ile İnstagram'dan "Ailem" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Hakan'ın mesajı 149 bin beğeni, 1389 da yorum aldı. Yorum yazanların çoğu Galatasaraylıydı. Sarı-kırmızılılar, "Come to Galatasaray" yazarak Hakan'ı sarı-kırmızılı takıma davet etti.

(Fotomac)