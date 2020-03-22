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  • 22 Mart 2020 Pazar 08:00
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  • 22 Mart 2020 Pazar 08:00

Hakan Çalhanoğlu: 'Başta Koronavirüs'ü ciddiye almadık ama...'

Hakan Çalhanoğlu: 'Başta Koronavirüs'ü ciddiye almadık ama...'

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“Koronavirüs salgını ortaya çıkınca iki hafta önce Almanya'ya geldim. İtalya'da durum çok kötü. Ben de ilk başta ciddiye almıyordum bu salgını. Ancak insan haberleri gördükçe korkmaya başlıyor. Tüm kurallara uyuyoruz.”

AKŞAM

MİLLİ futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu... İtalya’yı kasıp kavuran koronavirüs hakkında konuşan Milanlı oyuncu, “Koronavirüs salgını ortaya çıkınca iki hafta önce Almanya’ya geldim. İtalya’ya normalde pazartesi dönmem gerekiyordu ama kulüpten mesaj geldi. Her hafta uzuyor. Takım arkadaşlarımdan ülkesine giden de oldu kalanlar da oldu. Ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz. Bizde televizyonlardan takip ediyoruz. Kulüp bu konuyu ciddiye almamızı istiyor. Bizim takımdan kimse bu virüse yakalanmadı” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesi dikkatli olmaya davet eden Hakan, “İtalya’da durum çok kötü. Biz bütün kuralla uyuyoruz. Herkesin de uyması lazım. Almanya’da sokağa çıkma yasağı başlayacak. İnsanlar burada şimdilik dışarı çıkıyor ama dükkanlar kapalı. Polisler de dükkanları kontrol ediyor. Maalesef herkes kurallara uymuyor. Ben de ilk başta ciddiye almıyordum bu salgını... Ancak insan haberleri gördükçe korkmaya başlıyor” ifadelerini kullandı

ERTELENMESİ ÇOK İYİ OLDU

Hakan Çalhanoğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Fiziksel olarak bir kaybım yok. Kulüp bize çalışma programı gönderdi. Ben de bunları tek başıma yapıyorum futbol okulunda. Kendimi her an oynayacak gibi hazır tutuyorum. EURO 2020’nin ertelenmesi de doğru karar. Ertelenmesine üzüldük bu sene oynanmasını isterdik ama bir yandan da iyi oldu. Takımımızda çok sakat vardı. Böyle olunca sakat arkadaşlarımız turnuvada yer alabilecek. Çünkü onların da çok emeği var.”

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