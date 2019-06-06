'HAK' West Ham'a Aleksander Kolarov Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekipte Hasan Ali'nin West Ham'a olası transferine karşı yönetim bombayı patlatabilir. Bu doğrultuda Roma'dan Aleksander Kolarov'u gündemine alan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal bu transferi çok istiyor. Kolarov için nabız yoklayan sarı lacivertli yönetimde transferin gerçekleşme şartı Hasan Ali Kaldırım'ın West Ham'a satılması gözüküyor. Cengiz Ünder'in takım arkadaşı olan 33 yaşındaki Kolarov, bu sezon Serie A'da 33 maçta forma giyerken, 8 gol atıp 1 de asist yaptı. Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sırp oyuncu için Fenerbahçe'nin nasıl bir teklif sunacağı da merak konusu. Kolarov'un güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.

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