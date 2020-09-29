Hajduk Split, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Umut Nayir'e teklif sundu

SPOR GÜNDEMİ

Meğer bu yüzden kadroya alınmıyormuş! Meğer bu yüzden kadroya alınmıyormuş! Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın Süper Lig'deki ilk 3 maçta kadroya dahi alınmaması şaşkınlık yarattı. 17 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakmaması sebebiyle kadroya alınmadığı iddia ediliyor.

Fatih Terim derbideki oyundan memnun Fatih Terim derbideki oyundan memnun Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında takımının futbolundan memnun kaldı.

4'ü de elde kaldı! Bedavaya bile gönderilemiyor 4'ü de elde kaldı! Bedavaya bile gönderilemiyor Fenerbahçe gözden çıkardığı Serdar Aziz, Michael Frey, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gelir beklentisi olmadan göndermeye razı oldu ancak futbolcuların taliplerinden yüksek maaş beklentisi Sarı-Lacivertli yönetimin elini kolunu bağlıyor.

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.

Cazip teklife hayır diyemedi! Manuel Fernandes hayırlı olsun Cazip teklife hayır diyemedi! Manuel Fernandes hayırlı olsun Kayserispor, Portekizli yıldız Manuel Fernandes ile her konuda anlaştı. Tecrübeli futbolcu bugün şehre gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve görkemli bir törenle Sarı-Kırmızılılara imzayı atacak.