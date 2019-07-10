Hagi'den isyan: Hani adil oyun!

AKŞAM

GHEORGHE Hagi, düzenlediği basın toplantısında UEFA’nın Avrupa Kupaları’na katılma kriterlerini çok sert eleştirdi. İşte Hagi’nin açıklamaları: Bütçeyi büyütemezsek sadece umutla yaşayacağız. Avrupa’da olmak istiyoruz. UEFA’nın kapısında ‘Adil Oyun’ yazıyor. Böyle ‘Adil Oyun’ olur mu? Rumen takımları Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde yarışamıyor. Katsayı küçük takımların önünü kesiyor. Avrupa’da mücadele eden 32 ülkenin takımlarının doğrudan gruplarda olması gerekir. Biz yılda 30 milyon euro toplayamayız. Ancak Fransa, İspanya 200 milyon euro alıyor. Onların kazandığı parayı bize verin, büyük ekiplerle mücadele edebileceğimizi görürsünüz. Bu sistem bizi daha da yoksul hale getirdi. Öfkemi kontrol etmem zor.