Güzel günler yaşayacağız

Akşam

ATAŞEHİR’DE bulunan F.Bahçe Koleji’nde yeni eğitim yılı için tören düzenlendi. Törene F.Bahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, idari menajer Volkan Ballı, Teknik Direktör Ersun Yanal, antrenör Volkan Demirel, futbolcular Adil Rami ve Harun Tekin de katıldı. Yanal törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: Sahaya çıkmaktan daha heyecanlıyım burada. Bir ülkenin geleceğiyle buluşmak heyecan verici. Bu geleceğin kendisi olan çocuklarımız Fenerbahçe arması altında eğitim görüyorsa heyecanlanmamak mümkün değil.

SİZLER ÇOK ÖNEMLİSİNİZ

Eğitime, çağdaş yaşama olması gereken katkıyı kulüp tüzüğüne taşıyan bir camianın üyesiyim. Bu eğitim ve çağdaş yaşam tasarılarını Mustafa Kemal ilkeleri üzerine ve anayasasına koyan topluluğun üyesiyim. Cehaletin toplumları nasıl yerinde saydırdığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden sizler çok önemlisiniz. Bu ülke ve Cumhuriyet kadar önemlisiniz. Tıpkı kulübüm, başkanım ve camiam gibi ben de yanınızda olacağım. En güzel söz size söylenmeyen sözdür. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır. En büyük Fenerbahçe’dir.

ANAYASAMIZ EMRETMİŞTİR

Vefa Küçük ise törendeki konuşmasında şunları söyledi: 2019-20 eğitim öğretim yılının başlangıcını burada hep birlikte kutluyoruz. F.Bahçe’nin ilkeleri vardır, bunların başında Atatürk ilke ve devrimleri gelir. Anayasamız olan tüzüğümüzün 3’üncü maddesinde sporcu ve gençliği eğitirken aynı zamanda Atatürk ilke ve devrimleri ışığında ulusal eğitime katkıda bulunmak üzere okul öncesi, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini de vermeyi anayasamız yönetim kurulumuza emretmiştir