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Güven'e 2 milyon euro

Güven'e 2 milyon euro

İSPANYOL ekibi Real Betis, Güven Yalçın’ı satın almak için Beşiktaş’a 2 milyon euro teklif etti. İşte Beşiktaş ile ilgili son transfer haberleri…

AKŞAM

İspanyol basınının iddiasına göre Betis’in önerisini çok düşük bulan Beşiktaş, kesinlikle değerlendirmeye bile almadı. Ancak İspanyol ekibinin önümüzdeki günlerde bu teklifi artıracağı da iddia edildi.

17 MiLYON EURO BİÇTİ

SANTOS, ismi Beşiktaş’la anılan Yeferson Soteldo için 17 milyon euro fiyat biçti. esporte.uol adlı internet sitesinin haberine göre Siyah-Beyazlılar’ın ilgilendiği oyuncuyla, Liverpool da ilgileniyor. Başkan Carlos Peres, ABD ekibi Atlanta’dan şu anda oyuncuya 17 milyon euroluk teklif olduğunu, ancak ouyncuyu satmayı düşünmediklerini de sözlerine ekledi.

GERViNHO iDDiASI

İTALYAN Parma Today, Beşiktaş’ın Gervinho’yu transfer etmek isteyen kulüpler arasında olduğunu iddia etti. Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın dışında Siyah-Beyazlılar’ın da Parma’nın 32 yaşındaki oyuncusu için nabız yokladığı belirtildi.

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