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aksam.com.tr
  • 23 Ağustos 2019 Cuma 23:30
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  • 23 Ağustos 2019 Cuma 23:30

Güven Yalçın: İyi bir sistemimiz var

Güven Yalçın: İyi bir sistemimiz var

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Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 yenen Beşiktaş'ın milli futbolcusu Güven Yalçın, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Güven, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir takım olduklarını belirterek, "Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Bu sezon ilk galibiyetimizi aldık. Gelecek hafta yapacağımız mücadeleden de galip ayrılarak milli takım arasına iyi girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mücadelede ilk gole imza atan 20 yaşındaki forvet, gün geçtikçe daha iyi bir takım olacaklarını vurgulayarak, "İyi bir sistemimiz var. Daha fazla maç oynadıkça performansımızın artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Milli futbolcu, siyah-beyazlı kulübün forvet mevkisine transfer yapacağı iddialarının üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığına ilişkin bir soruya, "Hiç baskı oluşturmuyor. Ben işime bakıyorum. Forvet transferi olursa sevinirim. Rekabeti severim. Hocam bana güveniyor. Ben de sahaya her şeyimi yansıtman istiyorum." cevabını verdi.

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