Gustavo için Villas-Boas'ın kararı bekleniyor

Marsilya'nın yeni transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olması, teknik direktör Andre Villas- Boas'ı zor bir seçim yapmaya itti.
Fransız basını, Mavi-Beyazlılar'ın Luiz Gustavo, Morgan Sanson ve Florian Thavuin'den en az birini göndereceğini yazdı.
Haberde, sol bek, sağ kanat ve forvet transferi yapmak isteyen Marsilya'da satılacak oyuncu konusunda kararın Villas-Boas'a bırakıldığı kaydedildi.
Marsilya taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Thavuin'in satılmasına karşı. Fenerbahçe, Villas-Boas'ın vereceği kararı bekliyor.
Luiz Gustavo satış listesine konursa, Sambacı kısa sürede İstanbul'a getirilecek. Marsilya şu ana kadar Villarreal'den stoper Alvaro'yu kiralayıp, Boca'nın golcüsü Benedetto'ya imza attırdı.
Monaco, Galatasaray’ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün yerine Romalı forveti almak için harekete geçti. Dzeko, Fransız kulübüne transfer olursa, Falcao için engel kalmayacak.
Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor.
Fransız basını, Marsilya'nın Luiz Gustavo, Morgan Sanson ve Florian Thavuin'den en az birini göndereceğini yazarken Fenerbahçe, Villas-Boas'ın vereceği kararı bekliyor.
Boşnak oyuncu için Bologna cazip bir öneriyle Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ancak Başkan Fikret Orman, Avcı'nın sistemini bozmamak adına teklifi geri çevirdi.
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