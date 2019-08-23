Gustavo Fener'i istiyor

32 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. 6 milyon euroluk teklifi kabul edilmeyen Sarı Lacivertliler, Marsilya’yı ikna etmeye çalışıyor.

AKŞAM

F.BAHÇE’NİN transfer etmek istediği oyunculardan biri olan Luiz Gustavo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, 6 milyon euroluk bir teklifle Marsilya’nın kapısını çaldı. Daha önce başarılı oyuncunun takımda kalacağını açıklayan Fransız ekibi Marsilya bu teklifi geri çevirdi. Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncunun tüm istek ve taleplerini kabul etti, oyuncu Sarı-Lacivertlilerde gelmek istiyor. Sarı-Lacivertliler’in Gustavo için ısrarın devam ediyor.

2021 YILINDA BİTİYOR

Kariyerine CRB takımında başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu sırasıyla Hoffenheim, Corinthians, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya formaları giydi. Brezilya Milli Takımı’nda da 40 kez forma giyen Luiz Gustavo’nun Marsilya ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.